Armeechef plant Ausweitung der ukrainischen Luftangriffe

KIEW (dpa-AFX) - Knapp eine Woche nach seiner Einsetzung hat der neue ukrainische Oberkommandierende, Mychajlo Drapatyj, erstmals mit dem Chef der Nato-Truppen in Europa, Alexus Grynkewich, telefoniert. In dem Gespräch habe er seine Vorstellungen dargelegt, wie ein Sieg der Ukraine über Russland erreicht werden könne und welche Mittel dafür nötig seien, teilte Drapatyj auf sozialen Netzwerken mit. Dabei sei es auch um eine Ausweitung der ukrainischen Angriffe auf das russische Hinterland gegangen. Zudem müsse das Einsickern russischer Truppen in die ukrainischen Verteidigungslinien verhindert werden.

Die Ukraine hat seit dem Frühjahr ihre Drohnen- und Raketenangriffe auf russische Ziele sogar Hunderte Kilometer hinter der Frontlinie deutlich ausgeweitet. Dabei profitiert Kiew nach Berichten westlicher Medien von nachrichtendienstlicher Unterstützung westlicher Staaten. Die ukrainischen Angriffe unter anderem auf Raffinerien führten zwischenzeitlich zu Engpässen bei der Treibstoffversorgung in Russland und den russisch besetzten Gebieten. Zuletzt stiegen auch die zivilen Opfer infolge der Attacken spürbar an.

Seit Februar 2022 wehrt sich die Ukraine mit westlicher Hilfe gegen eine russische Invasion./ast/DP/mis