Armlogi Aktie

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WKN DE: A4032A / ISIN: US0422551095

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16.11.2026 12:05:45

Armlogi Holding Corp Q1 Loss Narrows

(RTTNews) - Armlogi Holding Corp (BTOC) revealed Loss for first quarter of -$4.113 million

The company's earnings came in at -$4.113 million, or -$1.45 per share. This compares with -$6.508 million, or -$2.45 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 25.4% to $36.925 million from $49.473 million last year.

Armlogi Holding Corp earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: -$4.113 Mln. vs. -$6.508 Mln. last year. -EPS: -$1.45 vs. -$2.45 last year. -Revenue: $36.925 Mln vs. $49.473 Mln last year.

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