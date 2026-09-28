Armlogi Aktie
WKN DE: A4032A / ISIN: US0422551095
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28.09.2026 19:42:03
Armlogi Holding FY26 Loss Widens From Higher Expenses
(RTTNews) - Monday, Armlogi Holding Corp. (BTOC), a third-party logistics company, reported a wider loss in fiscal year 2026, compared to the prior year, due to higher expenses.
Net loss for the year widened to $20.87 million or $0.47 per share from $15.35 million or $0.37 per share a year ago.
Total operating costs and expenses went up to $21.97 million from $14.68 million last year.
Revenue for the year decreased to $185.84 million from $190.41 million in the previous year.
On the Nasdaq, the shares were trading 1.19 percent down at $0.2555.
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