Armlogi legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Armlogi hat am 13.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,11 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Armlogi ein Ergebnis je Aktie von -0,090 USD vermeldet.

Der Umsatz lag bei 41,7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 9,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 45,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at