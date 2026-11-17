Armlogi hat am 16.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 1,45 USD gegenüber -2,400 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 25,35 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 36,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,5 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at