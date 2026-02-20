|
20.02.2026 06:31:28
ARMOUR Residential REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ARMOUR Residential REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARMOUR Residential REIT ein EPS von -0,830 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 256,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -222,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,30 USD. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,31 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 239,90 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.