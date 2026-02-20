ARMOUR Residential REIT gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

ARMOUR Residential REIT hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ARMOUR Residential REIT ein EPS von -0,830 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 256,89 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 349,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum -222,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 3,30 USD. Im Vorjahr waren -0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,31 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 239,90 Millionen USD umgesetzt worden waren.

