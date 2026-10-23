ARMOUR Residential REIT gewährte Anlegern Blick in die Bücher

ARMOUR Residential REIT hat am 21.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2,26 USD gegenüber 1,49 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 331,03 Prozent zurück. Hier wurden -909,1 Millionen USD gegenüber 393,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at