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24.04.2026 06:31:29
ARMOUR Residential REIT präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
ARMOUR Residential REIT gab am 22.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,49 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,320 USD je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 84,80 Prozent zurück. Hier wurden 56,0 Millionen USD gegenüber 368,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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