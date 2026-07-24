ARMOUR Residential REIT präsentierte Quartalsergebnisse

ARMOUR Residential REIT lud am 22.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 0,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ARMOUR Residential REIT -0,940 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,35 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 210,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 194,5 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at