17.02.2026 06:31:28
Arms Paper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Arms Paper hat am 14.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Arms Paper vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 INR je Aktie erwirtschaftet.
