RISE Aktie

RISE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006

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18.05.2026 17:33:00

Arm’s stock could rise another 45% as the ‘renaissance of CPUs’ takes hold, analyst says

Arm is destined to play a starring role in the market for server CPUs, which could quadruple to $137 billion by the end of the decade, according to Bernstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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