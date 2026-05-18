RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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18.05.2026 17:33:00
Arm’s stock could rise another 45% as the ‘renaissance of CPUs’ takes hold, analyst says
Arm is destined to play a starring role in the market for server CPUs, which could quadruple to $137 billion by the end of the decade, according to Bernstein.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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