CGI Group Aktie

CGI Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 912483 / ISIN: CA39945C1095

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07.04.2026 18:18:00

Arm’s stock is falling, as Morgan Stanley throws cold water on all the Wall Street hype

An analyst says ongoing Qualcomm litigation and a thornier competitive backdrop are among the factors that could hinder a sustained rally for Arm shares.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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