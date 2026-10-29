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29.10.2026 06:31:29
Armstrong World Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Armstrong World Industries hat am 27.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,17 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,98 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 475,8 Millionen USD – ein Plus von 11,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Armstrong World Industries 425,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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