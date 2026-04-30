Armstrong World Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Armstrong World Industries präsentierte in der am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,55 USD, nach 1,58 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz lag bei 409,9 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 382,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at