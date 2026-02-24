Armstrong World Industries Aktie
WKN DE: A0LCJG / ISIN: US04247X1028
|
24.02.2026 12:22:15
Armstrong World Industries Inc. Announces Advance In Q4 Bottom Line
(RTTNews) - Armstrong World Industries Inc. (AWI) reported a profit for its fourth quarter that Increases, from the same period last year
The company's bottom line came in at $65.5 million, or $1.51 per share. This compares with $62.2 million, or $1.42 per share, last year.
Excluding items, Armstrong World Industries Inc. reported adjusted earnings of $70 million or $1.61 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 5.6% to $388.3 million from $367.7 million last year.
Armstrong World Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $65.5 Mln. vs. $62.2 Mln. last year. -EPS: $1.51 vs. $1.42 last year. -Revenue: $388.3 Mln vs. $367.7 Mln last year.
Analysen zu Armstrong World Industries Inc
