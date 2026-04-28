Armstrong World Industries Aktie
WKN DE: A0LCJG / ISIN: US04247X1028
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28.04.2026 12:12:17
Armstrong World Industries Inc. Profit Falls In Q1
(RTTNews) - Armstrong World Industries Inc. (AWI) revealed earnings for first quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $66.8 million, or $1.55 per share. This compares with $69.1 million, or $1.58 per share, last year.
Excluding items, Armstrong World Industries Inc. reported adjusted earnings of $73 million or $1.69 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 7.1% to $409.9 million from $382.7 million last year.
Armstrong World Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $66.8 Mln. vs. $69.1 Mln. last year. -EPS: $1.55 vs. $1.58 last year. -Revenue: $409.9 Mln vs. $382.7 Mln last year.
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