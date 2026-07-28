Armstrong World Industries Inc. Q2 Profit Advances

(RTTNews) - Armstrong World Industries Inc. (AWI) released earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $96.7 million, or $2.26 per share. This compares with $87.8 million, or $2.01 per share, last year.

Excluding items, Armstrong World Industries Inc. reported adjusted earnings of $101 million or $2.36 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 11.2% to $472.0 million from $424.6 million last year.

Armstrong World Industries Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $96.7 Mln. vs. $87.8 Mln. last year. -EPS: $2.26 vs. $2.01 last year. -Revenue: $472.0 Mln vs. $424.6 Mln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 8.30 To $ 8.50 Full year revenue guidance: $ 1.770 B To $ 1.800 B