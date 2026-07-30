Armstrong World Industries legte Quartalsergebnis vor

Armstrong World Industries lud am 28.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,26 USD, nach 2,01 USD im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 472,0 Millionen USD – ein Plus von 11,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Armstrong World Industries 424,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at