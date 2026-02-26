Armstrong World Industries stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Armstrong World Industries ließ sich am 24.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Armstrong World Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,51 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,42 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Armstrong World Industries mit einem Umsatz von insgesamt 388,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 367,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 5,60 Prozent gesteigert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 7,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 6,02 USD erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,11 Prozent auf 1,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,45 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 7,49 USD sowie einen Umsatz von 1,63 Milliarden USD belaufen.

