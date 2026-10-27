Armstrong World Industries Stock Falls 6% Despite Higher Q3 Earnings

(RTTNews) - Armstrong World Industries, Inc. (AWI) is down 6.41 percent, losing $10.57 to $154.25 on Tuesday. The decline comes despite the company reporting higher third-quarter earnings, with net income rising to $91.9 million, or $2.17 per share, from $86.3 million, or $1.98 per share, a year earlier. Adjusted earnings totaled $96 million, or $2.26 per share.

Armstrong World Industries is currently trading at $154.25, down from the previous close of $164.82 after opening at $156.77 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $152.50 and $159.12 during the session. Trading volume stands at about 436,000 shares, compared with average volume of about 399,000 shares.

Third-quarter revenue increased 11.9 percent to $475.8 million from $425.2 million a year earlier. For the full year, Armstrong World Industries expects earnings of $8.30 to $8.40 per share and revenue of $1.788 billion to $1.803 billion. The company's shares have traded between $150.28 and $206.05 over the past 52 weeks.