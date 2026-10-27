Armstrong World Industries Aktie
WKN DE: A0LCJG / ISIN: US04247X1028
|
27.10.2026 16:34:31
Armstrong World Industries Stock Falls 6% Despite Higher Q3 Earnings
(RTTNews) - Armstrong World Industries, Inc. (AWI) is down 6.41 percent, losing $10.57 to $154.25 on Tuesday. The decline comes despite the company reporting higher third-quarter earnings, with net income rising to $91.9 million, or $2.17 per share, from $86.3 million, or $1.98 per share, a year earlier. Adjusted earnings totaled $96 million, or $2.26 per share.
Armstrong World Industries is currently trading at $154.25, down from the previous close of $164.82 after opening at $156.77 on the New York Stock Exchange. The stock has traded between $152.50 and $159.12 during the session. Trading volume stands at about 436,000 shares, compared with average volume of about 399,000 shares.
Third-quarter revenue increased 11.9 percent to $475.8 million from $425.2 million a year earlier. For the full year, Armstrong World Industries expects earnings of $8.30 to $8.40 per share and revenue of $1.788 billion to $1.803 billion. The company's shares have traded between $150.28 and $206.05 over the past 52 weeks.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Armstrong World Industries Inc
|
26.10.26
|Ausblick: Armstrong World Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Armstrong World Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
27.07.26
|Ausblick: Armstrong World Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
13.07.26
|Erste Schätzungen: Armstrong World Industries stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu Armstrong World Industries Inc
Aktien in diesem Artikel
|Armstrong World Industries Inc
|139,00
|-5,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.