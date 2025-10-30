Armstrong World Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Armstrong World Industries präsentierte in der am 28.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,98 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,75 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 425,2 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 386,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at