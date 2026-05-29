Arnold gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Arnold hat am 27.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,17 INR. Im Vorjahresquartal hatten -2,230 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 475,9 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 469,9 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 1,86 INR beziffert, während im Vorjahr 2,24 INR je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 16,29 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,02 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 1,69 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at