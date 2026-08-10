Arnold: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arnold hat am 07.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 5,90 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arnold 5,41 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite hat Arnold im vergangenen Quartal 711,2 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 58,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arnold 448,3 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at