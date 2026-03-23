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23.03.2026 06:31:29
Arnoldo Mondadori Editore Un präsentierte Quartalsergebnisse
Arnoldo Mondadori Editore Un hat am 20.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 264,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 244,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,470 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 USD je Aktie generiert.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 3,98 Prozent auf 1,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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