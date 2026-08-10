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10.08.2026 06:31:29
Aro Granite Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Aro Granite Industries hat am 07.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 23,72 Prozent zurück. Hier wurden 206,2 Millionen INR gegenüber 270,4 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.
Redaktion finanzen.at
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