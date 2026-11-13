Aro Granite Industries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Aro Granite Industries lud am 12.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Aro Granite Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 5,31 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,660 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 202,7 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 177,7 Millionen INR.

Redaktion finanzen.at