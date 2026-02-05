|
05.02.2026 06:31:28
Aro Granite Industries verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Aro Granite Industries hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,92 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,020 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,22 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 146,9 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 301,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.
