AroCell AB öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AroCell AB hat am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat AroCell AB mit einem Umsatz von insgesamt 11,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 18,71 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at