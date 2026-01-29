|
29.01.2026 06:31:29
Arogo Capital Acquisition A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Arogo Capital Acquisition A hat am 27.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
