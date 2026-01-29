Arogo Capital Acquisition A legte Quartalsergebnis vor

Arogo Capital Acquisition A präsentierte am 27.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at