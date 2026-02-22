DoubleVerify Holdings Aktie
WKN DE: A3CM05 / ISIN: US25862V1052
|
22.02.2026 19:21:30
Arohi Asset Exits a Big Software Bet by Selling 1.7M DoubleVerify (DV) Shares Worth $20.6 Million
According to an SEC filing dated Feb. 18, 2026, Arohi Asset Management PTE Ltd. sold all 1,717,770 shares of DoubleVerify (NYSE: DV) during the fourth quarter. The estimated transaction value was $20.58 million based on the quarterly average price. The quarter-end value of the position fell by $20.58 million, reflecting the complete exit and changes in share price during the period.DoubleVerify Holdings, Inc. is a leading provider of digital media measurement and analytics solutions, enabling advertisers and publishers to enhance the effectiveness and quality of their digital advertising investments. The company leverages proprietary technology to deliver unbiased metrics on fraud, brand safety, viewability, and campaign performance across multiple digital channels. With its integrated platform and strong presence in the digital advertising ecosystem, DoubleVerify supports clients in optimizing return on ad spend and maintaining high standards of media quality.DoubleVerify's stock price performance has been more than a little disappointing. Shares of the software-as-a-service (SaaS) provider have collapsed by about 57% over the past 12 months. Perhaps fearing further losses as new artificial intelligence tools make it easier for businesses to build custom applications and cancel their SaaS subscriptions, Arohi Asset Management completely exited its position.
