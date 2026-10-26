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26.10.2026 06:31:29
Aros Bostadsutveckling Registered gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Aros Bostadsutveckling Registered hat am 23.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Aros Bostadsutveckling Registered hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,70 SEK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,340 SEK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite standen 651,1 Millionen SEK in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 332,3 Millionen SEK umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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