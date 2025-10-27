Aros Bostadsutveckling Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Aros Bostadsutveckling Registered hat am 24.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,34 SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,470 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 332,3 Millionen SEK, gegenüber 1,04 Milliarden SEK im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 68,07 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at