Aros Bostadsutveckling Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aros Bostadsutveckling Registered ließ sich am 10.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Aros Bostadsutveckling Registered die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,64 SEK gegenüber -0,440 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 703,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 755,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 94,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at