Aros Bostadsutveckling Registered präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Aros Bostadsutveckling Registered präsentierte in der am 30.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Aros Bostadsutveckling Registered ein EPS von 0,460 SEK in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Aros Bostadsutveckling Registered mit einem Umsatz von insgesamt 324,4 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 512,4 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 36,69 Prozent verringert.

Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 1,930 SEK beziffert. Im Vorjahr hatte Aros Bostadsutveckling Registered ein Ergebnis je Aktie von 0,450 SEK vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 75,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 3,46 Milliarden SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 836,40 Millionen SEK.

Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn je Aktie von 1,24 SEK gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 2,85 Milliarden SEK, befunden.

