Aros Bostadsutveckling Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Aros Bostadsutveckling Registered hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,660 SEK je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 753,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 731,8 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 85,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at