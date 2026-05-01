|
01.05.2026 06:31:29
Aros Bostadsutveckling Registered veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Aros Bostadsutveckling Registered hat am 29.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,28 SEK eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,660 SEK je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 753,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 731,8 Millionen SEK umgesetzt, gegenüber 85,7 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!