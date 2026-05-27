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27.05.2026 11:12:38
Aroundtown-Aktie dennoch fester: Gewinn geht wegen höherer Ausgaben und Kosten zurück
Das operative Ergebnis (FFO I) sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 8 Prozent auf 70,2 Millionen Euro, wie der im MDAX notierte Gewerbeimmobilienspezialist am Mittwoch in Luxemburg mitteilte. Unter dem Strich brach der Gewinn auf 118,9 Millionen Euro ein. Ein Jahr zuvor hatte die Gesellschaft noch 318,6 Millionen Euro erwirtschaftet, seinerzeit hatte Aroundtown allerdings von hohen Bewertungsgewinnen profitiert.
Die Nettomieteinnahmen kletterten im ersten Quartal ledig leicht auf 296,7 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis lag das Plus bei 3 Prozent, hierzu trugen am deutlichsten die Hotelimmobilien bei. Die Jahresprognose bestätigte der Vorstand um Chef Barak Bar-Hen. Angepeilt ist weiterhin ein operatives Ergebnis von 275 bis 305 Millionen Euro nach 288 Millionen vor einem Jahr. Sein Gewinnziel hatte Aroundtown im April nach dem Ausbau seines Anteils an der Tochter Grand City Properties aufgestockt.
Die Aroundtown-Aktie notiert via XETRA zeitweise 0,54 Prozent höher bei 2,60 Euro.
/tav/stk
LUXEMBURG (dpa-AFX)
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