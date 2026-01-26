Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Kapitalmaßnahme
|
26.01.2026 09:33:39
Aroundtown-Aktie höher: Aktienrückkaufprogramm beschlossen
Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDAX-Konzern am Montag mit. Aroundtown habe sich 2025 stark entwickelt. Dazu zählten ein robustes operatives Geschäft, eine verbesserte Finanzstabilität, niedrigere marginale Finanzierungskosten sowie erfolgreiche Veräußerungen. Der aktuelle Aktienkurs spiegele diese Entwicklung aber nicht angemessen wider. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, Verkaufserlöse für den Rückkauf von eigenen Aktien zu verwenden, um von dieser Diskrepanz zu profitieren.
Via XETRA klettert die Aroundtown-Aktie zeitweise um 5,25 Prozent auf 2,61 Euro.
LUXEMBURG (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com
Analysen zu Aroundtown SA
|23.01.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|23.01.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|05.11.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|23.09.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|27.08.25
|Aroundtown Add
|Baader Bank
|13.08.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research
|07.01.26
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underweight
|Barclays Capital
|26.11.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.08.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.05.25
|Aroundtown Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.01.26
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.12.25
|Aroundtown Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.12.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Aroundtown Neutral
|UBS AG
|27.11.25
|Aroundtown Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,61
|5,17%