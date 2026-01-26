Aroundtown Aktie

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

Kapitalmaßnahme 26.01.2026 09:33:39

Aroundtown-Aktie höher: Aktienrückkaufprogramm beschlossen

Aroundtown-Aktie höher: Aktienrückkaufprogramm beschlossen

Der Gewerbeimmobilien-Spezialist Aroundtown will im laufenden Jahr eigene Aktien in Höhe von bis zu 250 Millionen Euro zurückkaufen.

Das Aktienrückkaufprogramm werde am 26. Januar starten und solle in diesem Jahr ausgeführt werden, teilte der MDAX-Konzern am Montag mit. Aroundtown habe sich 2025 stark entwickelt. Dazu zählten ein robustes operatives Geschäft, eine verbesserte Finanzstabilität, niedrigere marginale Finanzierungskosten sowie erfolgreiche Veräußerungen. Der aktuelle Aktienkurs spiegele diese Entwicklung aber nicht angemessen wider. Deshalb habe das Unternehmen beschlossen, Verkaufserlöse für den Rückkauf von eigenen Aktien zu verwenden, um von dieser Diskrepanz zu profitieren.

Via XETRA klettert die Aroundtown-Aktie zeitweise um 5,25 Prozent auf 2,61 Euro.

LUXEMBURG (dpa-AFX)

Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com

23.01.26 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Aroundtown Underweight Barclays Capital
05.12.25 Aroundtown Buy Warburg Research
04.12.25 Aroundtown Neutral Goldman Sachs Group Inc.
01.12.25 Aroundtown Hold Deutsche Bank AG
