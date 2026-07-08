Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|Finanzierungsstruktur
|
08.07.2026 13:19:00
Aroundtown-Aktie in Rot: Konzern begibt neue Fünfjahresanleihe und startet Rückkaufangebot
Aroundtown zapft den Anleihemarkt mit einer Emission im Volumen von 850 Millionen Euro an. Die neue unbesicherte vorrangige Anleihe mit einer Laufzeit von fünf Jahren ist mit einem Kupon von 3,625 Prozent ausgestattet, wie das Unternehmen mitteilte. Diese erste vorrangige Euro-Emission in diesem Jahr sei auf eine starke Investoren-Nachfrage mit einem deutlich überzeichneten Orderbuch gestoßen. Neben der Neuemission gab der Gewerbeimmobilienspezialist auch mehrere Rückkaufangebote mit einem ausstehenden Gesamtvolumen von 1,5 Milliarden Euro bekannt. Mit der Kombination aus Neuemission und Rückkaufangebot soll die Kapitalstruktur weiter optimiert werden.
Die Aktie von Aroundtown verliert im XETRA-Handel zeitweise 6,85 Prozent auf 2,20 Euro.
DOW JONES
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