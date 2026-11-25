Grand City Properties Aktie
WKN DE: A1JXCV / ISIN: LU0775917882
|Erwartungen hochgeschraubt
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25.11.2026 07:51:00
Aroundtown-Aktie: LEG-Deal stärkt die Zuversicht für das kommende Jahr - Neue Doppelspitze berufen
Die Konzerntochter GCP war Ende Oktober bei LEG eingestiegen. Aroundtown erwartet durch das Finanzinvestment, das den Angaben zufolge derzeit bei knapp einem Viertel der LEG-Anteile liegt, einen Zuwachs beim operativen Ergebnis von 20 Prozent auf anteiliger Basis.
In den ersten neun Monaten dieses Jahres war das operative Ergebnis vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 215 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich brach der Gewinn von 882 Millionen auf 332 Millionen Euro ein. Der Rückgang sei vor allem dem geringeren Ergebnis aus der Bewertung der Immobilien im ersten Halbjahr geschuldet, hieß es. Zudem hatte Aroundtown im Neunmonatszeitraum des Vorjahres von einmaligen Steuererträgen profitiert.
Aroundtown beruft Doppelspitze - Bar-Hen scheidet als Chef Ende 2026 aus
Der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown stellt seine Führung als Doppelspitze neu auf. Der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen, der auch für das operative Geschäft zuständig ist, scheide zum Jahresende aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seiner Zahlenvorlage mit. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als neue Co-Chefs übernehmen. Tintelnot bleibe zugleich Finanzvorstand, hieß es weiter.
Bar-Hen hatte Aroundtown mehr als sechs Jahre lang geführt. Nun soll der Manager das Unternehmen während des Übergangs als Berater unterstützen. Manaktala gehört seit fünf Jahren der erweiterten Unternehmensführung an.
/tav/stw
LUXEMBURG (dpa-AFX)
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