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WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

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Erstes Halbjahr im Blick 26.08.2026 14:12:00

Aroundtown-Aktie stabil: Konzern bestätigt Ausblick nach stabilem Quartal

Aroundtown-Aktie stabil: Konzern bestätigt Ausblick nach stabilem Quartal

Aroundtown hat im ersten Halbjahr gleichbleibende Mieteinnahmen und ein stabiles operatives Ergebnis eingefahren.

Der im MDAX notierte Immobilienkonzern bestätigte den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr.

Die Mieterlöse blieben nahezu stabil zum Vorjahr bei 591 Millionen Euro. Auf vergleichbarer Basis stiegen die Erlöse um 2,7 Prozent. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag - ebenfalls kaum verändert - bei 500 Millionen Euro.

Der FFO1, eine in der Immobilienbranche gängige Kennziffer für die operative Ertragskraft, sank um 4 Prozent auf 144 Millionen Euro. Daraus ergab sich ein FFO1 je Aktie von 0,13 Euro. Höhere Finanzierungskosten seien teilweise durch den höheren Anteil an Grand City Properties ausgeglichen worden.

Unter dem Strich verdiente Aroundtown 218 Millionen Euro, nachdem der Konzern im Vorjahr noch einen Gewinn von 578 Millionen Euro eingefahren hatte. Ein Grund für den Rückgang ist eine Neubewertung des Portfolios.

Aroundtown hat im ersten Halbjahr Verkäufe im Wert von 350 Millionen Euro abgeschlossen.

Für das laufende Jahr erwartet Aroundtown weiterhin einen FFO1 von 275 bis 305 Millionen Euro nach 288 Millionen im Vorjahr.

Aroundtown hat die Prognose im April wegen der Übernahme weiterer Anteile an Grand City Properties angehoben. Die Beteiligung beträgt aktuell 83 Prozent, sie soll auf knapp unter 90 Prozent steigen.

Die Aroundtown-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise unverändert bei 2,03 Euro.

DJG/mgo/cbr

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