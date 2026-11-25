Ein Grund dafür sei der jüngst erfolgte Einstieg beim Konkurrenten LEG Immobilien über die Wohnimmobilien-Tochter Grand City Properties (GCP), teilte Aroundtown SA am Mittwoch mit. Die Luxemburger Gesellschaft erwartet für 2026 nun ein operatives Ergebnis (FFO I) im Bereich von 285 bis 305 Millionen Euro; das sind am unteren Ende der Bandbreite 10 Millionen Euro mehr als zuvor angepeilt. Im Vorjahr hatte Aroundtown operativ 288 Millionen Euro verdient.

Die Konzerntochter GCP war Ende Oktober bei LEG eingestiegen. Aroundtown erwartet durch das Finanzinvestment, das den Angaben zufolge derzeit bei knapp einem Viertel der LEG-Anteile liegt, einen Zuwachs beim operativen Ergebnis von 20 Prozent auf anteiliger Basis.

In den ersten neun Monaten dieses Jahres war das operative Ergebnis vor allem wegen höherer Finanzierungskosten um drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr auf knapp 215 Millionen Euro gesunken. Unter dem Strich brach der Gewinn von 882 Millionen auf 332 Millionen Euro ein. Der Rückgang sei vor allem dem geringeren Ergebnis aus der Bewertung der Immobilien im ersten Halbjahr geschuldet, hieß es. Zudem hatte Aroundtown im Neunmonatszeitraum des Vorjahres von einmaligen Steuererträgen profitiert.

Milliardenhoher Einmalgewinn durch Erwerb der LEG-Anteile

-Aroundtown rechnet mit einem Einmalgewinn von mehr als 1 Milliarde Euro im Zusammenhang mit dem Erwerb der 24,98-prozentigen Beteiligung am Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern LEG.

Die Aktien seien durch die Aroundtown-Tochter Grand City Properties (GCP) "mit einem erheblichen Abschlag auf den Buchwert erworben worden", teilte der Luxemburger MDAX-Konzern mit.

Aroundtown bestätigte, dass der Konzern die LEG-Beteiligung als Finanzinvestition ansieht und dass diese nach Finanzierungskosten zu einem FFO-I-Zuwachs von rund 20 Prozent führen dürfte. Unterstützt werde dies durch die stabilen und wiederkehrenden Dividenden von LEG. Die volle Auswirkung über eine gesamte Periode hinweg werde sich im kommenden Geschäftsjahr zeigen. LEG zähle mit einem Portfolio von rund 20 Milliarden Euro zu den größten Wohnimmobilienunternehmen Deutschlands und werde den Anteil des Wohnimmobiliensegments bei Aroundtown signifikant erhöhen. Aroundtown bekräftigte, dass das Unternehmen seinen LEG-Anteil nach eigenem Ermessen opportunistisch auf bis zu 29,9 Prozent aufstocken kann. Ebenso kann er die Investition je nach Marktbedingungen jederzeit ganz oder teilweise veräußern.

Die LEG-Investition ergänze eine Reihe wertsteigernder Maßnahmen bei Aroundtown im Laufe des Jahres 2026. Unter anderem hat Aroundtown seinen Anteil an GCP auf 85 Prozent erhöht von 62,5 Prozent.

Aroundtown beruft Doppelspitze - Bar-Hen scheidet als Chef Ende 2026 aus

Der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown stellt seine Führung als Doppelspitze neu auf. Der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen, der auch für das operative Geschäft zuständig ist, scheide zum Jahresende aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seiner Zahlenvorlage mit. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als neue Co-Chefs übernehmen. Tintelnot bleibe zugleich Finanzvorstand, hieß es weiter.

Bar-Hen hatte Aroundtown mehr als sechs Jahre lang geführt. Nun soll der Manager das Unternehmen während des Übergangs als Berater unterstützen. Manaktala gehört seit fünf Jahren der erweiterten Unternehmensführung an.

So reagiert die Aroundtown-Aktie

Die Aktien von Aroundtown werden am Mittwoch vorbörslich anlässlich vorgestellter Quartalszahlen im Plus gehandelt. Der Gewerbeimmobilien-Spezialist wird etwas zuversichtlicher für das Gesamtjahr und kündigte außerdem einen Führungswechsel hin zu einer künftigen Doppelspitze an. Anleger begrüßten die Neuigkeiten via XETRA zuletzt mit einem Plus von 2,71 Prozent auf 1,629 Euro. Damit kehren die Aktien wieder über ihre 21-Tage-Linie zurück, die in den vergangenen Tagen in Gefahr geraten war.

dpa-AFX / DOW JONES