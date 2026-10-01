Aroundtown Property Holdings Aktie

Aroundtown Property Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14QGA / ISIN: CY0105562116

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Analystenstimme 01.10.2026 11:49:38

Aroundtown-Aktie unter Druck: Immobilien-Gegenwind hält an

Aroundtown-Aktie unter Druck: Immobilien-Gegenwind hält an

Warburg Research senkt das Kursziel für Aroundtown deutlich, hält aber an der "Buy"-Einstufung fest.

- Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Aroundtown SA von 3,80 auf 3,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Gegenwind in der Immobilienbranche lasse nicht nach, schrieb Andreas Pläsier am Donnerstag und passte sein Bewertungsmodell an. Die Refinanzierung bleibe die zentrale Belastung des Immobilienunternehmens.

Aroundtown-Aktie unter Druck

Die Aktie von Aroundtown verliert auf XETRA zeitweise 2,55 Prozent auf 1,60 Euro.

HAMBURG (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Pavel Kapysh / Shutterstock.com,Aroundtown SA

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