Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
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25.11.2026 07:42:38
Aroundtown beruft Doppelspitze - Bar-Hen scheidet als Chef Ende 2026 aus
LUXEMBURG (dpa-AFX) - Der Gewerbeimmobilien-Konzern Aroundtown (Aroundtown SA) stellt seine Führung als Doppelspitze neu auf. Der bisherige Vorstandschef Barak Bar-Hen, der auch für das operative Geschäft zuständig ist, scheide zum Jahresende aus, teilte das Unternehmen am Mittwoch anlässlich seiner Zahlenvorlage mit. Seine Nachfolge sollen der bisherige Vizechef Kamaldeep Manaktala und Finanzvorstand Jonas Tintelnot gemeinsam als neue Co-Chefs übernehmen. Tintelnot bleibe zugleich Finanzvorstand, hieß es weiter.
Bar-Hen hatte Aroundtown mehr als sechs Jahre lang geführt. Nun soll der Manager das Unternehmen während des Übergangs als Berater unterstützen. Manaktala gehört seit fünf Jahren der erweiterten Unternehmensführung an./tav/stw/
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