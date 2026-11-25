DOW JONES--Aroundtown ist nach den ersten neun Monaten etwas optimistischer das Gesamtjahr. Der Luxemburger Gewerbeimmobilienkonzen hat die Zielspannen 2026 für den operativen Gewinn FFO I am unteren Ende leicht angehoben, trotz leichten Rückgangs im Neunmonatszeitraum. Gründe seien gewinnsteigernde Maßnahmen, unter anderem die nun höhere Beteiligung am Düsseldorfer Wohnimmobilienkonzern LEG seit dem vierten Quartal. Außerdem stellt der MDAX-Konzern seine Führungsspitze neu auf. Künftig sollen zwei Co-CEOs das Unternehmen führen, wenn der derzeitige CEO und COO Barak Bar-Hen zum Jahresende nach sechs Jahren an der Spitze zurücktritt, wie Aroundtown weiter mitteilte. Auf ihn folgen als Co-CEOS zum Jahresende der derzeitige stellvertretende CEO Kamaldeep Manaktala sowie CFO Jonas Tintelnot.

Im Gesamtjahr rechnet Aroundtown nun mit einem operativen Gewinn FFO I zwischen 285 und 305 Millionen Euro anstatt 275 bis 305 Millionen. Je Aktie soll der FFO nun bei 0,26 bis 0,27 Euro landen anstatt bei 0,24 bis 0,27 Euro.

Im Neunmonatszeitraum erwirtschaftete Aroundtown einen FFO I von 215 Millionen Euro, ein Rückgang von 3 Prozent zum Vorjahr. Den Angaben zufolge war dies vor allem getrieben durch höhere Finanzierungskosten und wurde nur zum Teil kompensiert durch den Beitrag der Wohnimmobilientochter Grand City Properties (GCP). Je Aktie betrug der FFO I 0,19 Euro nach 0,20 ein Jahr zuvor, wobei das Aktienrückkaufprogramm den Rückgang begrenzt habe.

Der Gewinn nach Steuern sank auf 332 Millionen Euro von 882 Millionen, unter anderem wegen eines niedrigeren Ergebnisses der Portfoliobewertung zum Halbjahr sowie eines positiven Steuereffekts im Vorjahr. Je Aktie betrug der Gewinn 0,12 Euro.

Die Nettomieteinnahmen lagen bei 884 Millionen Euro stabil zum Vorjahreswert von 886 Millionen. Auf vergleichbarer Fläche stieg das Mietwachstum um 2,6 Prozent.

Das bereinigte EBITDA betrug 754 Millionen Euro, ein Anstieg von 1 Prozent. Der vielbeachtete Verschuldungsgrad LTV betrug 45 Prozent Ende September.

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November 25, 2026 01:53 ET (06:53 GMT)