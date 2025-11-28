Aroundtown informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aroundtown hat am 26.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,40 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,29 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 451,5 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 424,8 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at