Aroundtown kauft Aktien für 250 Millionen Euro zurück

DOW JONES--Aroundtown will eigene Aktien zurückkaufen. Wie der im MDAX notierte Immobilienkonzern mitteilte, hat er ein Aktienrückkaufprogramm über bis zu 250 Millionen Euro aufgelegt. Es soll am Montag starten.

January 26, 2026 03:11 ET (08:11 GMT)