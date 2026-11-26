Aroundtown SA lud am 25.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,170 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 24,07 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 293,4 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 386,4 Millionen EUR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at