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28.05.2026 06:31:29
Aroundtown SA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Aroundtown SA äußerte sich am 27.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 0,05 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,200 EUR je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 297,0 Millionen EUR, gegenüber 377,8 Millionen EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 21,39 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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