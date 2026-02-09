Aroundtown Aktie
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
|
09.02.2026 14:52:35
Aroundtown SA: Release of a capital market information
|
Aroundtown SA (IRSH)
Disclosure pursuant to Art. 5 Sec. 1 lit. b) and Sec. 3 of the Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) in conjunction with Art. 2 Sec. 2 and Sec. 3 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 – 02 Interim Announcement
In the period from 2 February 2026 up to and including 6 February 2026, Aroundtown SA bought back a total of 4,748,888 shares of Aroundtown SA under the share buyback program; on 26 January 2026, Aroundtown SA disclosed pursuant to Art. 2 Sec. 1 of the Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 the beginning of the share buyback on 26 January 2026.
The overall volume of the shares bought back daily and the daily volume-weighted average stock market prices of the shares are as follows:
The purchases of the Aroundtown SA shares were carried out by a bank commissioned by Aroundtown SA and exclusively via the Frankfurt Stock Exchange (XETRA trading).
The purchases are also published on the website of Aroundtown SA at https://www.aroundtown.de/investor-relations/equity/share/share-buy-back/.
Berlin, 9 February 2026
Aroundtown SA
Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
View original content: EQS News
|ISIN:
|LU1673108939, LU1673108939, XS1634523754, XS1752984440, XS2017788592, XS2027946610, XS2287744721, XS1586386739, XS1639847760, XS1700429308, XS1753814141, XS1761721262, XS1815135352, XS1879567144, XS1877353786, XS1901137106, XS1905592546, CH0460054437, XS1964701822, XS1966277748, XS1980255779, XS1999746370, XS2023873149, XS1843435501, XS2273810510, XS2421195848, XS2799493825 , XS2812484728, XS2812484215, XS2860457071 , XS3070545234 , XS3196024296 , XS3205709309 , CH1477661297 , XS3250457010, XS3255373964, XS3285553361, CH1526684712, AU3CB0330991, AU3CB0330983
|Category Code:
|MSCL
|TIDM:
|IRSH
|LEI Code:
|529900H4DWG3KWMBMQ39
|Sequence No.:
|417603
|EQS News ID:
|2273536
|End of Announcement
|EQS News Service
|
Aktien in diesem Artikel
|Aroundtown SA
|2,83
|1,51%
